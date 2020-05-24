Политика

Российская газетаРоссийская газетаКим Чен Ын впервые за три недели появился на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета ТПК, на котором решались организационные вопросы. В частности, был предложен новый курс для того, чтобы укрепить вооруженные силы страны "в ситуации высокой турбулентности".
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает
 Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РБКвчера в 19:51

Подробнее о событии

Ким Чен Ын появился на публике впервые с 1 мая

RT на русскомвчера в 20:09

Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике

РБКвчера в 21:50

Ким Чен Ын провел партийное заседание после долгого отсутствия

Вести.Ruвчера в 20:31

Главные новости к утру 24 мая

Коммерсантъ00:09

Ким Чен Ын после трех недель отсутствия провел встречу по вопросам ядерного сдерживания

ТАССвчера в 18:14

Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания

Газета.Ruвчера в 18:13

Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

РИА Новостивчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
376
Кино

Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме

Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania 21 мая в 13:32
13
Армия и оружие

Китайские эксперты объяснили, почему российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Военные эксперты издания Sohu отметили, что недавно китайские авиаконструкторы применили данную концепцию при создании истребителя пятого поколения J-20, что дало массу преимуществ перспективному самолету.
ФАН вчера в 13:51
3
Общество

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Новгородские ведомости вчера в 08:48
220
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
1,4K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
264
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
478
Армия и оружие

Китайские военные захватили в плен группу индийских солдат

Вечерний курьер 02:11
2
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

RT на русском 03:23
8
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
4,3K
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
118
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
2,1K
Армия и оружие

В США разбился второй истребитель пятого поколения за 5 дней

Популярная механика 21 мая в 12:05
595
Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
648
Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
16
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
63
Политика

В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной

Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр.
ИА Красная Весна вчера в 16:58
10
Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
78
Футбол

«Сельта» планирует продлить аренду Смолова до конца сезона

Напомним, что сезон Ла Лиги возобновится после 8 июня.
Soccer.ru 03:26
Футбол

Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».
Чемпионат вчера в 11:38
Политика

Пресса Чехии: Россия не имеет права требовать от нас вечной благодарности за освобождение

Романцов считает, что Россия не имеет права навязывать остальному миру свою трактовку истории Второй мировой войны и требовать вечной благодарности за освобождение от нацизма.
Военное обозрение 02:56
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

3DNews 22 мая в 07:38
15
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
164
Армия и оружие

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
РИА Новости 03:10
1
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
1,1K
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru вчера в 09:30
380
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
46
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс вчера в 11:17
8
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
471
Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском 22 мая в 05:36
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное