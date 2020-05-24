Политика
Российская газетаКим Чен Ын впервые за три недели появился на публике
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета ТПК, на котором решались организационные вопросы. В частности, был предложен новый курс для того, чтобы укрепить вооруженные силы страны "в ситуации высокой турбулентности".
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с чего всё началось
Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).РБКвчера в 19:51
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Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания
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