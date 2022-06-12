«Уверен, что корейско-российские дружественные и партнерские отношения, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах», — указал Ким Чен Ын.