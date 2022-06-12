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Ким Чен Ын выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности

Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания.
RT на русском
«Уверен, что корейско-российские дружественные и партнерские отношения, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах», — указал Ким Чен Ын.
REGNUM
Поздравление цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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"Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
РИА Новости

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