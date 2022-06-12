«Уверен, что корейско-российские дружественные и партнерские отношения, вступившие в новую переломную фазу после нашей первой встречи в апреле 2019 г. во Владивостоке, будут и дальше динамично укрепляться и развиваться во всех сферах», — указал Ким Чен Ын.
"Уверен, что на пути к защите международной справедливости и обеспечению глобальной безопасности тактико-стратегическое сотрудничество между двумя странами станет еще более тесным", — цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.
Президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым, написал в статье для журнала Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против Москвы, пишут обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг в статье для газеты New York Times.
Министерство иностранных дел РФ поздравило всех с Днем России, обнародовав 12 июня в своем телеграм-канале открытку к празднику, в которой есть намек для стран Запада на их попытки «расширения на Восток».
В случае, если рубль продолжит укрепляться в предстоящие месяцы, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за энергоресурсы, считает специалист.
Официальный Мадрид принес извинения перед правительством Германии "за излишнее волнение", вызванное новостью о возможной отправке Испанией немецких танков Leopard A4 на Украину, сообщил Business Insider.