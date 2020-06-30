Общество

ФАНФАНКим Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены

По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
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Стало известно о бешенстве Ким Чен Ына из-за публикации порноснимков его жены

Lenta.ru04:58

Daily Mail: Ким Чен Ын разъярился из-за пикантных листовок с женой

РЕН ТВвчера в 23:49

СМИ показали непристойное фото жены Ким Чен Ына

Газета.Ruвчера в 14:55

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Известиявчера в 19:22

Выяснилась причина разрушения межкорейского офиса: Ким вспылил из-за жены

Вести.Ruвчера в 15:35

Ким Чен Ын продемонстрировал взрывной характер. Причиной стали пикантные листовки с первой леди

Царьградвчера в 19:37

Ким Чен Ын взорвал центр связи из-за порнолистков с женой

Московский Комсомолецвчера в 12:25
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Общество

Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом

В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
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Депутат Европарламента назвал ритуалом протест Украины на визит в Крым

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Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых

«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
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Общество

Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы

Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
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Курс доллара 30 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия.
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Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
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В Челябинской области с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ

В Челябинской области с 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги.
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У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
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Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
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В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия

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«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

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Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
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Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

По последним данным, Россия увеличила инвестиции в госдолг США на 80 процентов до 6,85 миллиарда долларов.
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Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
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МИД надеется, что на следующем этапе ЕС откроет границы для россиян

Москва надеется, что при следующем обновлении списка стран, гражданам которым разрешен въезд, ЕС включит в него Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова.
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«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя

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Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

В Молдавии в ходе спецоперации обнаружен незаконно работающий мини-завод, который выпускал вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ, сообщила во вторник пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.
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«Арсенал» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В двадцать пятом туре чемпионата России сражаются тульский «Арсенал» и «Ахмат».
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NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами

У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
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Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

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Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

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