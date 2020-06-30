Общество
ФАНКим Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены
По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
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Политика
На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
Общество
Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом
В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
Политика
Депутат Европарламента назвал ритуалом протест Украины на визит в Крым
Глава делегации европейский политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани в среду, 1 июля, заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом.
Известия 09:50
Технологии
Сервис «Яндекса» отказался от бумажных пакетов в пользу пластиковых
«Яндекс.Лавка» отказывается от использования бумажных пакетов при экспресс-доставке продуктов в пользу полиэтиленовых, об этом сообщила экотренер Надежда Васякина, объяснив, что решение принято после анализа экологических составляющих производства пакетов.
Взгляд.ру 09:43
Общество
Американские издания решили писать слово «черный» с заглавной буквы
Отмечается, что журналисты опросили более 100 сотрудников и решили, что слово «черный» в отношении афроамериканцев можно писать только с большой буквы.
Lenta.ru 08:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
РБК вчера в 10:10
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС 09:13
Финансы
Курс валют 30 июня: доллар и евро растут на торгах
Курс доллара 30 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Экономика
В Челябинской области с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ
В Челябинской области с 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги.
Челябинск Сегодня 05:45
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Армия и оружие
В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия
Военные специалисты армии США очень эмоционально отнеслись к появлению у Российской Федерации современного устройства для создания визуально-оптических помех «Филин».
ИнфоСМИ 06:33
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
"Уфа" и казанский "Рубин" сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Встреча, прошедшая в "Уфе" завершилась со счётом 0:0.
RT на русском 09:59
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
По последним данным, Россия увеличила инвестиции в госдолг США на 80 процентов до 6,85 миллиарда долларов.
Evo-rus.com 07:31
Происшествия
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии
Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
Вести.Ru 10:04
Политика
МИД надеется, что на следующем этапе ЕС откроет границы для россиян
Москва надеется, что при следующем обновлении списка стран, гражданам которым разрешен въезд, ЕС включит в него Россию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Иванова.
Газета.Ru 09:46
Космос
«Росатом» готовит испытания прототипа плазменного ракетного двигателя
«Росатом» заказал испытания новейших моделей космических двигателей нового поколения. Их проведение запланирована на текущий год.
Военное дело 02:55
Происшествия
Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии
В Молдавии в ходе спецоперации обнаружен незаконно работающий мини-завод, который выпускал вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ, сообщила во вторник пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.
Интерфакс вчера в 07:46
Футбол
«Арсенал» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
В двадцать пятом туре чемпионата России сражаются тульский «Арсенал» и «Ахмат».
Евро-футбол.ру 09:55
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости вчера в 06:58
Политика
NYT: Имеются доказательства сговора России с талибами
У разведки США имеются доказательства связи России и талибов. Об этом 30 июня сообщила американская газета The New York Times.
МонаВиста 02:56
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Городовой вчера в 12:15
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру вчера в 04:30