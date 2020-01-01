Политика

RT на русскомRT на русскомКим Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
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