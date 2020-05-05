Политика
ВедомостиКим Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
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Ким Чен Ын награждён юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан, — сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.News.ru01:28
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«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
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Отмечается, что сначала актеры скрывали от публики свои отношения.
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