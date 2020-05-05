с чего всё началось

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,9K

Авто Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander В Китае Toyota Frontlander выйдет осенью, а немного позже модель станет доступна и для американских покупателей.

Происшествия Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку Подростка обвинили в неуважении к национальной символике государства.

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,5K

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Общество В РФ за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека За последние сутки в РФ подтвердили 10 581 новый случай в 82 регионах. В том числе без клинических проявлений болезни – 5352. 2

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 459

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 14

Единоборства Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов нереально богат Глава UFC Дэйна Уайт в передаче для YouTube Menace and The Man Show заявил, что чемпион промоушена россиянина Хабиб Нурмагомедов заработал огромную сумму денег. 1