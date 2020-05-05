с чего всё началось

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Футбол В АПЛ могут сократить продолжительность матчей Недавно появилась идея проводить таймы короче 45 минут.

Политика Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council. 68

Авто Покупка автомобиля после отмены режима самоизоляции станет невыгодной Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. 188

Наука Найдены еще два потенциальных препарата против Covid-19 Исследование, опубликованное в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy Американского общества микробиологии, показало, что два лекарства эффективны против виновника пандемии Covid-19 — по крайней мере, на клеточной культуре.

Армия и оружие Боевики ИГ подняли бунт в сирийской тюрьме В одной из тюрем в сирийской Хасеке взбунтовались заключённые, которые в основном являются террористами из запрещённой в России организации «Исламское государство» (ИГ).

Общество В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. 354

Политика Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 73

Общество Число случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза По данным некоторых некоммерческих организаций (НКО) и кризисных центров для женщин, в период распространения коронавирусной инфекции в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза. 18

Общество ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. 3

Общество В Липецкой области вводят тотальный масочный режим С 9 мая в Липецке, Ельце и во всех районых центрах масочный режим станет обязательным. 26

Общество России предсказали скорый выход на плато по заболеванию коронавирусом В интервью изданию «Газета.Ru» Бутенко отметил, что сейчас стоит обратить внимание на примерно одинаковый прирост зараженных коронавирусом в России, наблюдаемый третий день подряд. 45

Авто Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии. 5

Общество В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить. 205

Здоровье Томенко сделал предложение кабмину: надбавки для уборщиц и лифтеров в больницах на Алтае Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram о нескольких предложениях от региона по поддержке сотрудников медучреждений, которые остались "в тени".

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 1,8K