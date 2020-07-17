Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКим Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

Американская модель армянского происхождения Ким Кардашьян призвала американцев помочь Армении в конфликте с Азербайджаном, о чем она написала в Instagram. Звезда реалити-шоу отметила, что Баку нарушил призывы ООН к прекращению огня на фоне пандемии коронавируса и атаковал Армению.
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Ким Кардашьян призвала США поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном

Life.ruвчера в 15:58

Ким Кардашьян попросила американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

РБКвчера в 20:03

Ким Кардашьян призвала к мирному разрешению конфликта Баку и Еревана

Газета.Ruвчера в 16:40

Ким Кардашьян призвала поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном

Lenta.ruвчера в 16:05

Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

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«Защитим всеми средствами»: Тата Карапетян о событиях последних дней в Армении

Sputnik Армениявчера в 14:40

Кардашьян обратилась к властям США с криком о помощи Армении в конфликте с Азербайджаном

Российский Диалогвчера в 03:50
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Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:22
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Авто

Компания Toyota показала седан Corolla GR Sport

Японская компания Toyota презентовала новую версию модели Corolla под названием GR Sport.
Goroday.ru вчера в 11:25
Общество

На Дальнем Востоке продолжаются массовые митинги в поддержку Фургала

Во Владивостоке и Хабаровске вновь митингуют в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала.
Росбалт 00:44
2
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru вчера в 02:48
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Авто

АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ

Evo-rus.com вчера в 03:11
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Общество

Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников

Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников: для этого необходимо обращать внимание на нестандартные формы коммуникации со стороны позвонившего и просить уточнять дополнительные данные.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Космос

Стартовый стол для ракет «Ангара» отправился на космодром Восточный

В Северодвинске заканчивается уникальная транспортная операция по перевозке стартового стола для ракет-носителей "Ангара".
РЕН ТВ вчера в 13:55
2
Путешествия

Туроператоры предположили возможные сроки восстановления отрасли

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о возможных сроках восстановления туристического бизнеса.
Газета.Ru 00:13
2
Общество

Обнаружен самый ранний симптом коронавируса

Lenta.ru вчера в 15:53
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Новые автомобили вчера в 11:28
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Происшествия

За сутки в Кузбассе скончались сразу два пациента с коронавирусом

У женщины 1963 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии.
КузПресс 00:43
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель заблудилась на саммите ЕС

Территория новостей вчера в 11:12
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Общество

У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader, на борту которого могут находиться россияне.
Российская газета вчера в 19:30
3
Футбол

Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
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Гаджеты

Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов

В топ-3 попали Samsung Galaxy M30s и Redmi 8. Среди смартфонов, склонных к перегреву, в рейтинге присутствуют модели Xiaomi CC9 Meitu (36,94-40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), а также Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.
Evo-rus.com вчера в 09:47
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Общество

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru вчера в 08:05
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Культура

Сериал «Андреевский флаг» снимали с людьми из спецотделов

Московский Комсомолец вчера в 08:32
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Космос

Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 16 июля в 02:59
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Евразийская экономическая комиссия утвердила скорректированный технический регламент Таможенного союза, касающийся безопасности автомобилей.
Новые автомобили вчера в 22:53
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Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM вчера в 04:13
16
Политика

Четверо украинских военных умерли после испытаний американской вакцины

Луганск, 17 июля 2020, 19:27 — REGNUM Испытания американской вакцины от коронавирусной инфекции на украинских военных закончились четырьмя летальными исходами, сообщает 17 июля ЛуганскИнформЦентр.
REGNUM вчера в 12:27
14
Авто

Hyundai Tucson нового поколения выйдет в четырех версиях

Anonsens вчера в 19:56
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 16 июля в 09:54
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Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК вчера в 08:01
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm вчера в 04:42
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