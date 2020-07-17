Американская модель армянского происхождения Ким Кардашьян призвала американцев помочь Армении в конфликте с Азербайджаном, о чем она написала в Instagram. Звезда реалити-шоу отметила, что Баку нарушил призывы ООН к прекращению огня на фоне пандемии коронавируса и атаковал Армению.

Ким Кардашьян призвала американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

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