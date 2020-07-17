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Газета.Ru
Газета.Ru

Ким Кардашьян призвала к мирному разрешению конфликта Баку и Еревана

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля. Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций.В источнике
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Ким Кардашьян попросила американцев помочь Еревану в конфликте с Баку

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