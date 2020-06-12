Кино
Lenta.ruИзменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять.
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Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным: начиная с 94-й церемонии их будет десять, сообщается на сайте Американской киноакадемии.РБКвчера в 19:17
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