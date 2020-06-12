с чего всё началось

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять.

Происшествия В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем. 2,2K

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 195

Политика Французский журналист предрек распад США Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. 446

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.

Общество Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений. 320

Происшествия Атомная подводная лодка загорелась во Франции Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter. 24

Кино Величайшим киногероем в истории стал Индиана Джонс На втором месте после археолога Индианы Джонса, исполненного Харрисоном Фордом, оказалась Эллен Рипли из фильмов "Чужой", героиня Сигурни Уивер. 79

Общество Названы признаки второй волны коронавируса Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев. 158

Космос Представители Роскосмоса и NASA обсудили программу освоения Луны Москва, 12 июня 2020, 09:11 — REGNUM Онлайн-конференция с участием представителей космических агентств России, США и ряда других стран прошла 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскосмоса.

Политика Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии. 49

Политика Франция откроет границы для стран ЕС с 15 июня Власти Франции решили открыть внутренние границы для стран ЕС с 15 июня, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел.

Здоровье Новый симптом коронавируса выявлен В России специалисты оценили сообщения о новом неожиданном симптоме коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com. 531