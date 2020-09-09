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РИА Новости
РИА Новости

Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»

Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".В источнике
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Эхо Москвы

Американская киноакадемия представила новые требования к лентам, претендующим на «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Эхо Москвы11:24
РБК

Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар»

РБК00:44
Газета.Ru

«Оскар» сделал политкорректной номинацию «Лучший фильм»

Газета.Ru09:36
РИА Новости

Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на «Оскар»

РИА Новости09:26
ТАСС

«Оскар» уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

ТАСС08:33
Телеканал 360°

«Как было в СССР»: киновед оценил новые стандарты премии «Оскар»

Телеканал 360°10:42
Коммерсантъ

Киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара»

Коммерсантъ23:17

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС
Ведомости11:18
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Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости10:29
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Артамонов обсудил с чиновниками жалобы липчан на работу медучреждений

Чаще всего люди жаловались на работу поликлиники № 7, больницы и поликлиники на Соколе, в поселке Матырский, поликлиник № 2, № 4. Есть учреждения с количеством жалоб от двух до пяти и с единичными жалобами.
МОЁ! Оnline Липецквчера в 10:00
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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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Штурмовики ЮВО тренировали взлёт и посадку на грунт под Волгоградом

Звено из Краснодарского края тренировало посадку и взлёт на грунтовом аэродроме, который пилоты Су-25СМ видели впервые, сообщили «Городским вестям» в пресс-службе ЮВО.
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 14:35
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