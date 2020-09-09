Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»
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Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".В источнике
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