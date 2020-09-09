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РИА НовостиРИА НовостиКиноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»

Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
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Американская киноакадемия представила новые требования к лентам, претендующим на «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

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Новый «Оскар»: какие фильмы получили бы премию, а какие — нет

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«Как было в СССР»: киновед оценил новые стандарты премии «Оскар»

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РИА Новости09:26

«Оскар» уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

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Фьючерсы на индексы США растут после обвала бирж на 2-4% накануне

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Напомним, что ранее было запланировано участие сербских военных в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство — 2020», которые в этом году проходят в Белоруссии.
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Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
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