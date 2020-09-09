Кино
РИА НовостиКиноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»
Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
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Происшествия
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Piter.tv 02:54
Происшествия
В Краснодаре мужчину избили на глазах жены и маленького ребенка из-за «осуждающего взгляда»
1 сентября в Краснодаре избили мужчину, который гулял на детской площадке вместе с женой и маленьким ребенком.
7 новостей 12:50
Общество
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Газета.Ru 12:57
Политика
Президент Сербии ответил на претензии из-за соглашения по Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится подписанным соглашением по Косово, и отверг призывы политических оппонентов подать в отставку.
News.ru 07 сентября в 18:29
Политика
Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАСС 11:50
Общество
Краснов считает важным наладить прокурорский надзор за следствием
Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает важным наладить действенный надзор прокуратуры за следствием в рамках существующих полномочий прокуроров.
ТАСС 10:33
Единоборства
22-летнего боксера из компании Мейвезера застрелили в США
В США был убит 22-летний американский боксер Дэнни Гонсалес. Как пишет TMZ, трагедия произошла 7 сентября в Морено-Валли, штат Калифорния.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Холдинг LVMH отказался от покупки Tiffany
Холдинг LVMH отказался от покупки Tiffany Холдинг LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton отказался от покупки американского ювелирного дома Tiffany, за который, по условиям сделки, должен был заплатить $16 млрд.
Коммерсантъ 11:19
Экономика
Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза
На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости 03:32
Экономика
Росстат улучшил оценку снижения ВВП России во II квартале 2020 года
По уточнённым данным ведомства, объём ВВП России за II квартал 2020 года в текущих ценах составил 23 288,2 млрд рублей, а за первое полугодие — 48 605,8 млрд рублей.
REGNUM 12:44
Авто
Компания Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V
Новые автомобили вчера в 23:30
Игры
На Amazon добавили обложки 5 эксклюзивов PlayStation 5, включая ремейк Demon’s Souls
На австралийском Amazon появилась страница ремейка Demon's Souls с обложкой и несколькими новыми скриншотами.
Игромания.ру 07:42
Политика
Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному
Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон позиции властей ФРГ в деле с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Военное дело 09:32
Армия и оружие
Иркутское ракетное соединение полностью вооружилось МБК «Ярс»
Ракетные комплексы заменяют устаревшие "Тополя". Иркутское ракетное соединение РВСН полностью вооружилось межконтинентальными "Ярсами".
Piter.tv 10:02
Общество
В Ливии сбит истребитель МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Над территорией Ливии сбит истребитель МиГ-29, управлял которым русскоговорящий летчик.
Актуальные Новости вчера в 08:54
Экономика
Фьючерсы на индексы США растут после обвала бирж на 2-4% накануне
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду в рамках коррекции, восстанавливаясь после вчерашнего обвала бирж на 2-4%, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 08:22
Гаджеты
Microsoft объявила цены Xbox Series X и Series S для России
Компания «Microsoft Россия» официально объявила стоимость консолей следующего поколения Xbox Series X и Xbox Series S в России.
3DNews 12:12
Политика
Генпрокурор прокомментировал задержание 33 россиян в Белоруссии
В задержании 33 граждан России в Минске перед выборами президента Белоруссии были задействованы несколько иностранных спецслужб.
Парламентская газета 12:25
Политика
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Напомним, что ранее было запланировано участие сербских военных в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство — 2020», которые в этом году проходят в Белоруссии.
REGNUM 11:35
Футбол
Кокорин отказался комментировать интерес «Ромы»
Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин отказался комментировать информацию об интересе к его услугам со стороны итальянской «Ромы».
RT на русском 12:33
Политика
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском 06:49
Общество
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:30
Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 06:23
Происшествия
Жители Симферополя устроили сход из-за домогательств чеченцев
В Симферополе местные жители организовали народный сход из-за трех уроженцев Чечни, которые регулярно домогались несовершеннолетней девушки.
Рамблер 03:06
Политика
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым, сообщается в Telegram-канале так называемой прокуратуры Крыма.
Газета.Ru 12:14
Футбол
Кузяев действительно рассчитывает покинуть «Зенит» и продолжить карьеру в Европе
Спорт уик-энд 11:21
Происшествия
В Дагестане невеста переволновалась и умерла в день свадьбы
В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости 11:16
Футбол
Игорь Черевченко может стать главным тренером воронежского «Факела»
Гудвилл.онлайн 10:46
Гаджеты
Держитесь, Nvidia и Intel. Новые процессоры Ryzen будут представлены 8 октября, а видеокарты Radeon — 28 октября
Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) только что опубликовала короткое рекламное видео, которое содержит дату анонса новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 3. А на официальной страничке Radeon в Twitter появилось аналогичное видео, посвящённое новым видеокартам Radeon RX 6000.
iXBT.com 12:25
Экономика
США напечатают 200 млрд долларов в случае сброса Китаем гособлигаций
Подчеркивается, что это навредит американским финансовым рынкам и экономике, сделает Китай менее зависимым от американского доллара.
Evo-rus.com вчера в 08:39