Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»

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