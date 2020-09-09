Будьте в Плюсе
Главное
Культура
США
Культура
Интересное
Культура
Политика
Культура
Общество
Культура
Экономика
Культура
В мире
Культура
Спорт
Культура
Происшествия
Культура
Культура
Технологии
Наука
Авто
Культура
Ведомости
Ведомости

Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии. Киноакадемия разработала четыре группы стандартов. Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырех групп стандартов.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам

Lenta.ru01:29
ТАСС

Павел Чухрай считает введение новых стандартов на «Оскаре» разрушительным для культуры

ТАСС06:07
РИА Новости

Эксперт считает новые правила «Оскара» абсурдными

РИА Новости05:31
Телеканал 360°

«Чтобы не дай Бог в чем-то не обвинили». Бронзит объяснил новые правила номинации на «Оскар»

Телеканал 360°07:09
РБК

Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар»

РБК00:44
Газета.Ru

Для претендентов на премию «Оскар» ввели новые требования

Газета.Ru00:10
Коммерсантъ

Киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара»

Коммерсантъ23:17

Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального
Ведомости02:24
2,8K

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
821

В Екатеринбурге создатель паблика об АУЕ получил 7 лет колонии

Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети ВКонтакте на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации Агора Павел Чиков в своем телеграм-канале .
Znak.com06:50

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
118

Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
96

Forbes считает, что новое вооружение Японии заставит Россию нервничать

По мнению военного эксперта, слова которого приводит издание Forbes, после того, как F-35 японских Военно-воздушных сил получат на вооружение новые ракеты, они смогут «заставить нервничать Москву и Пекин».
Военное дело06:44
25