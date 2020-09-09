Будьте в Плюсе
Главное
Культура
США
Культура
Интересное
Культура
Политика
Культура
Общество
Культура
Экономика
Культура
В мире
Культура
Спорт
Культура
Происшествия
Культура
Культура
Технологии
Наука
Авто
Культура
Ведомости
Ведомости

Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии. Киноакадемия разработала четыре группы стандартов. Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырех групп стандартов.В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

Кинокритик о новых правилах «Оскара»: надеюсь, что это временный маразм

Говорит Москва10:04
Телеканал 360°

Сокуров назвал новые правила «Оскара» с ЛГБТ и расовыми меньшинствами «абсурдным механизмом»

Телеканал 360°08:00
РИА Новости

Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на «Оскар»

РИА Новости09:26
ТАСС

«Оскар» уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

ТАСС08:33
Газета.Ru

«Оскар» сделал политкорректной номинацию «Лучший фильм»

Газета.Ru09:36
РБК

Академия ввела лимит на съемки инвалидов и геев для номинации на «Оскар»

РБК00:44
Коммерсантъ

Киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара»

Коммерсантъ23:17

Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством

Соседка историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, которая слышала их ссору перед убийством, полагает, что ученый избил девушку.
Соседка Соколова сообщила о его ссоре с аспиранткой перед убийством
Интерфакс08:24
1

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,5K

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
779

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
901

Марию Колесникову арестовали, она находится в СИЗО в Минске

По данным Александра Колесникова, старший следственной группы главного следственного управления СК Василюк сообщил об аресте Колесниковой и предложил привезти ей передачу в СИЗО №1 Минска на улице Володарского.
МонаВиста07:27
1,7K

Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
13

Германия проконсультируется с ОЗХО перед передачей данных о Навальном

Правительство Германии сможет решить вопрос о возможной передаче данных об исследованиях, связанных с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО).
Ведомости10:01
44

Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12
5

Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии

Из опроса следует, что каждый пятый респондент заявил о необходимости объединения двух государств на равноправной основе (22%) или вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов (17%).
Ведомости05:53
513

Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-энд08:56
6