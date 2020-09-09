Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
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Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии. Киноакадемия разработала четыре группы стандартов. Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырех групп стандартов.В источнике
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