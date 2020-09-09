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Ведомости

Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии. Киноакадемия разработала четыре группы стандартов. Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырех групп стандартов.В источнике
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РИА Новости

Эксперт считает новые правила «Оскара» абсурдными

РИА Новости05:31
РБК

Российские режиссеры оценили лимит женщин и геев для номинации на «Оскар»

РБК07:51
Газета.Ru

Эксперт сравнил новый «оскаровский» подход к кино с советским

Газета.Ru07:44
Телеканал 360°

Сокуров назвал новые правила «Оскара» с ЛГБТ и расовыми меньшинствами «абсурдным механизмом»

Телеканал 360°08:00
ТАСС

«Оскар» уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

ТАСС08:33
Lenta.ru

Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам

Lenta.ru01:29
Коммерсантъ

Киноакадемия объявила новые критерии для получения «Оскара»

Коммерсантъ23:17

Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАССвчера в 10:14
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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