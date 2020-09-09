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Игромания.ру
Игромания.ру

Киноакадемия ввела новые правила для претендентов на «лучший фильм»

Киноакадемия решила изменить ряд правил для потенциальных претендентов на «лучший фильм» от «Оскара».В источнике
С чего всё началось
По данным с сайта
 киноакадемии, как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение.
Телеканал 360°15:11
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Михаил Трофименков о новых стандартах «Оскара»

Коммерсантъ12:24
Известия

Кино в меньшинстве: зачем «Оскару» прописали толерантность

Известия13:22
Телеканал 360°

«Оскар» окрасит фильмы в цвета флага ЛГБТ и поменяет расы. Что об этом думают за рубежом?

Телеканал 360°15:11
РБК

Новый «Оскар»: какие фильмы получили бы премию, а какие — нет

РБК12:18
Газета.Ru

«Оскар» сделал политкорректной номинацию «Лучший фильм»

Газета.Ru09:36
РИА Новости

Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на «Оскар»

РИА Новости09:26
ТАСС

«Оскар» уже не такой белый: что означают новые требования академии для Голливуда

ТАСС08:33

Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену

В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет о строительстве моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»).
Ведомости7 сентября в 16:54
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На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

На теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова, нашли следы удушения, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга 9 августа.
Известия10:51
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Газета.Ru15:30

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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