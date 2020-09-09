Киноакадемия ввела новые правила для претендентов на «лучший фильм»
Смотрите также
В Чечне подвергся унижениям модератор оппозиционного сообщества
В Минске начались задержания участников акций в поддержку Колесниковой
На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения
На Украине признали «провал спецслужб» по задержанию россиян в Минске
Адвокат Ефремова сообщил об обжаловании приговора актеру
Microsoft назвала дату релиза Xbox Series X и цену консоли
Александр Лукашенко даст большое интервью российским СМИ
В тюменской школе на уроке ОБЖ инсценировали захват заложников
Россияне не смогут привиться от гриппа зарубежной вакциной до октября
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Microsoft назвала дату релиза Xbox Series X и цену консоли
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
Вышел первый русскоязычный трейлер новой экранизации «Дюны»
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Киноакадемия решила изменить ряд правил для потенциальных претендентов на «лучший фильм» от «Оскара».В источнике
С чего всё началось
По данным с сайта
киноакадемии, как минимум один из исполнителей главных ролей или ролей второго плана должен иметь азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение.
Подробнее о событии