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Киноэкипаж перешел с МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли на корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») и закрыли люки перед возвращением на Землю. Трансляция идет на сайте «Роскосмоса».В источнике

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Экипаж с Пересильд перешел в корабль, на котором вернется на Землю
ТАСС17:59
Киноэкипаж перешел с МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю
Известия18:06
НАСА: киноэкипаж перешел с МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на Землю
РИА Новости17:35
Киноэкипаж перешел из МКС в «Союз МС-18» для возвращения на Землю
Lenta.ru18:45
«Киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз» для возвращения на Землю
Российская газета18:56
Участники уникального научно-просветительского проекта «Вызов» готовятся к возвращению на Землю
Первый каналвчера в 14:03
Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко вернется на Землю раньше срока
Радио Комсомольская правдавчера в 07:27

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