Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли на корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») и закрыли люки перед возвращением на Землю. Трансляция идет на сайте «Роскосмоса».

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