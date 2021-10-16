ИзвестияКиноэкипаж перешел с МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на ЗемлюКосмонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перешли на корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») и закрыли люки перед возвращением на Землю. Трансляция идет на сайте «Роскосмоса».В источникеПервый каналПервый каналSmotrim.ruВаши новостиГЛАС.RUИзвестияВечерняя МоскваРЕН ТВРоссийская газетаНовые ИзвестияREGNUMЯмал-МедиаКапитал страныМИР 24Радио Комсомольская правдаLife.ruiXBT.comRT на русскомПрофильИн-спейс.руТК ЗвездаПодробнее о событииЭкипаж с Пересильд перешел в корабль, на котором вернется на ЗемлюТАСС17:59Киноэкипаж перешел с МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на ЗемлюИзвестия18:06НАСА: киноэкипаж перешел с МКС в корабль «Союз МС-18» для возвращения на ЗемлюРИА Новости17:35Киноэкипаж перешел из МКС в «Союз МС-18» для возвращения на ЗемлюLenta.ru18:45«Киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз» для возвращения на ЗемлюРоссийская газета18:56Участники уникального научно-просветительского проекта «Вызов» готовятся к возвращению на ЗемлюПервый каналвчера в 14:03Киноэкипаж с Пересильд и Шипенко вернется на Землю раньше срокаРадио Комсомольская правдавчера в 07:27Показать ещёОценить247Поделиться