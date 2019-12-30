Кино
ИзвестияКинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации в воскресенье, 5 января. Также кинокритики отметили Пон Джун-хо и Хан Джин-вона за сценарий этой киноленты.
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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Жена врача-онколога Андрея Павленко сообщила о смерти своего мужа в Facebook. По ее словам, он скончался 5 января около 8:20 утра.
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Меркель, Макрон и Джонсон призвали Ирак к поддержке коалиции против ИГ
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Ирак продолжать поддержку международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*.
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«100 раз повторила, что умру здесь»: Ксения Бородина на отдыхе в Таиланде пережила первую в жизни паническую атаку
36-летняя российская телеведущая Ксения Бородина новогодние каникулы проводит на одном из курортов Таиланда.
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Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
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Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
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Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Всемирная торговая организация появилась на свет 25 лет назад — 1 января 1995 года.
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Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей
В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.
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Пенсионная реформа: Даже друзья Путина бросились от него врасыпную
Думаю, манипуляции с пенсионной реформой могут быть затеяны тогда, когда Путин будет передавать власть преемнику.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
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Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Авто
Пикап Rivian оснастили режимом танка для разворота на месте
Прототип электрического пикапа R1T благодаря особому режиму работы четырёх электромоторов умеет разворачиваться на месте.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Энергетика
Оператор ГТС Украины отреагировал на данные о транзите
Компания "Оператор ГТС Украины" получает оплату за транзит российского газа в полном объеме, несмотря на сокращение объемов с 1 января.
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В семье Ведрана Чорлуки родился сын
Шоу-бизнес
Наталия Медведева вспомнила, как чуть не погибла в новогоднюю ночь
Бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman Наталия Медведева рассказала, что могла погибнуть в новогоднюю ночь несколько лет назад.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Здоровье
С марта 2020 года будет снят запрет на ввоз в Россию некоторых зарубежных лекарств
Положения закона будут способствовать устойчивости лекарственного обеспечения населения, профилактике срыва поставок лекарств, и сделают невозможным завышение цен (ценовой диктат) со стороны отдельных фармкомпаний.
Гаджеты
Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
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В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Политика
Сербская церковь надеется решить конфликт в Черногории без политиков
Судя по всему, нежелание втягивать сложные и болезненные отношения между Сербией и Черногорией в церковный конфликт стало поводом для сербского президента Александра Вучича после консультаций с патриархом Иринеем отказаться от частной поездки в канун Рождества в Черногорию.
Хоккей
Без десяти минут чемпионы: сборная России упустила победу на МЧМ
Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) заняла второе место на чемпионате мира, в драматичном финале уступив команде Канады со счетом 3:4.
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