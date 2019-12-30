Кино
ИзвестияКинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации в воскресенье, 5 января. Также кинокритики отметили Пон Джун-хо и Хан Джин-вона за сценарий этой киноленты.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:28, Ашберн
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Футбол
Смертин назвал российских футболистов, которыми интересовался владелец «Челси» Абрамович
Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин рассказал, что в одной из бесед с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем затрагивался вопрос о перспективных российских игроках.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска из страны
Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Армия и оружие
Взрыв у посольства США раздался в Багдаде
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Армия и оружие
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Политика
Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса
Космос
Сколько потребуется времени на исследование Галактики
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера
Происшествия
В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу
По данным следствия, вечером 3 января в Павлове на улице обнаружили тело 18-летнего юноши с признаками насильственной смерти.
Культура
Вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла представительница Сочи
Певица из Краснодарского края победила во Всероссийском вокальном конкурсе Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда 2020» выиграла певица из Сочи.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Технологии
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею среди молодежи пройдет в России в 2023 году
Санкции WADA не повлияют на место проведения соревнований Новосибирск и Омск в 2023 году станут хозяевами молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Политика
Преемник Сулеймани намерен изгнать США из региона
Исмаил Каани, ставший новым командующим элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил, что единственной компенсацией в связи с утратой станет изгнание США из региона, сообщило Reuters.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Хоккей
Канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Наука
Рацион древнего человека содержал жареные овощи
В раннем каменном веке, не менее 170 000 лет назад, люди умели готовить еду из богатых углеводами растений.
Технологии
Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7
У пользователей есть 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы.
Армия и оружие
Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии
Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Культура