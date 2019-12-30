Кино

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Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации в воскресенье, 5 января. Также кинокритики отметили Пон Джун-хо и Хан Джин-вона за сценарий этой киноленты.
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