Кино
ИзвестияКинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации в воскресенье, 5 января. Также кинокритики отметили Пон Джун-хо и Хан Джин-вона за сценарий этой киноленты.
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