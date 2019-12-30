Кино

Газета.RuГазета.RuКинокритики США выбрали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо лучшей кинолентой 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации. Также эта картина взяла награду за лучший сценарий.
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Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

ТАССвчера в 19:10

Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2019 года

Телеканал 360°вчера в 18:28

Названы лауреаты Национального общества кинокритиков США

Российская газетавчера в 05:41

Критики США назвали фильм «Паразиты» лучшей кинокартиной 2019 года

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Назван лучший фильм 2019 года

Lenta.ruвчера в 07:58

Сеть кинокритиков

Фильм.рувчера в 07:10

Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

РИА Новостивчера в 08:41
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Армия и оружие

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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

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Китай вывел на орбиту Земли космическую платформу нового поколения

Вывод спутниковой платформы нового поколения DFH-5 с новейшим спутником связи «Шицзянь-20» на геосинхронную орбиту Земли завершен успешно, 5 января сообщает Синьхуа.
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Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
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На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
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