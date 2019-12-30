Кино

Газета.RuГазета.RuКинокритики США выбрали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо лучшей кинолентой 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации. Также эта картина взяла награду за лучший сценарий.
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Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

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