Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г., среди других модных пород - сибирский хаски, йоркширский терьер и акита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

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Самой популярной породой собак у россиян в 2019 году стал немецкий шпиц. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ). «Сейчас в стране востребованы компаньоны», — сказал представитель федерации.

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