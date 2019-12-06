Общество
РИА НовостиКинологи назвали самые популярные в России породы собак
Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в Российской кинологической федерации.
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с чего всё началось
Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г., среди других модных пород - сибирский хаски, йоркширский терьер и акита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).Агентство Москвавчера в 23:20
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