Общество

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Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в Российской кинологической федерации.
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с чего всё началось

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г., среди других модных пород - сибирский хаски, йоркширский терьер и акита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).
Агентство Москвавчера в 23:20

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Самой популярной породой собак в России стал немецкий шпиц

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РИА Новости00:45

Названа самая популярная порода собак у россиян

Москва 24вчера в 23:43

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г

Агентство Москвавчера в 23:20
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