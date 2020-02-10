Происшествия
Газета.RuКинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru. На премьере присутствовали российские звезды кино и шоу-бизнеса. Среди зрителей премьеры были Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды.
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с чего всё началось
Посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2", передает корреспондент ТАСС. Причиной эвакуации стало задымление.ТАССвчера в 16:17
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Движение транспорта восстановлено по ул. Новый Арбат после задымления в кинотеатре «Октябрь»
Агентство Москвавчера в 15:42
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