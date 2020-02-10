Происшествия

Газета.RuГазета.RuКинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru. На премьере присутствовали российские звезды кино и шоу-бизнеса. Среди зрителей премьеры были Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды.
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Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали из-за задымления

Посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2", передает корреспондент ТАСС. Причиной эвакуации стало задымление.
ТАСС16:17

Подробнее о событии

Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из-за возгорания

Интерфакс15:40

Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления

РИАМО15:40

Движение транспорта восстановлено по ул. Новый Арбат после задымления в кинотеатре «Октябрь»

Агентство Москва15:42

Эвакуация из кинотеатра «Октябрь» прошла без паники

Москва 2416:15

Кинотеатр «Октябрь» возобновит работу в обычном режиме

Вечерняя Москва17:11

Киноцентр «Октябрь», где произошло замыкание, 11 февраля будет работать в обычном режиме

ТАСС16:49

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

РИА Новости15:19
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Происшествия

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
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В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

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Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы.
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Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru 09:59
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Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo

Tvoe-avto.com 08 февраля в 07:41
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Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
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Глава Xbox обсудил захват японского рынка и будущее бренда

По словам Фила Спенсера, сперва Microsoft не собиралась так рано и неожиданно представлять Xbox Series X. Кто-то из команды предложил это, потому что Xbox находится не в том положении на рынке, когда можно сидеть спокойно.
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
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Смолов выйдет в основе «Сельты» на матч с «Севильей»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов выйдет в стартовом составе на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
Metaratings вчера в 11:31
Наука

В Китае приступили к тестированию первой вакцины от коронавируса

Исследователи из Шанхая первыми в мире приступили к испытанию лекарства от коронавируса нового типа. Сейчас вакцину тестируют на мышах.
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Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

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На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Художественный критик разбила экспонат стоимостью 20 тысяч долларов

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В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
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Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
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Сирийцы рассказали о восстановлении предприятий в провинции Хама

Жители сирийской провинции Хама рассказали журналистам о восстановлении предприятий в регионе.
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Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
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МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
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Как изменится формат учета граждан в Пенсионном фонде

Пенсионный фонд России начинает применять новые формы документов, необходимые для регистрации россиян в системе персонифицированного учёта.
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РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли

Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Die Welt: РФ получила выгоду от санкций США

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Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха

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