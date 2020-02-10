Происшествия

Газета.RuГазета.RuКинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru. На премьере присутствовали российские звезды кино и шоу-бизнеса. Среди зрителей премьеры были Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды.
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с чего всё началось

Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали из-за задымления

Посетителей кинотеатра "Октябрь" в Москве эвакуировали в понедельник вечером во время премьерного показа фильма "Лед 2", передает корреспондент ТАСС. Причиной эвакуации стало задымление.
ТАССвчера в 16:17

Подробнее о событии

Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из-за возгорания

Интерфаксвчера в 15:40

Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления

РИАМОвчера в 15:40

Движение транспорта восстановлено по ул. Новый Арбат после задымления в кинотеатре «Октябрь»

Агентство Москвавчера в 15:42

Эвакуация из кинотеатра «Октябрь» прошла без паники

Москва 24вчера в 16:15

Кинотеатр «Октябрь» возобновит работу в обычном режиме

Вечерняя Москвавчера в 17:11

Киноцентр «Октябрь», где произошло замыкание, 11 февраля будет работать в обычном режиме

ТАССвчера в 16:49

В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»

РИА Новостивчера в 15:19
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Общество

В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Компания вчера в 05:38
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Хоккей

В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в НХЛ появилась проблема с нехваткой клюшек, сообщает Boston Globe.
Чемпионат вчера в 17:14
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Гаджеты

Компания HMD Global возродит культовый смартфон Nokia N9

N9 был первым аппаратом от Nokia, который вышел после отказа компании от операционной системы Symbian — девайс работал под управлением ОС Meego, которую "Нокиа" разработала в сотрудничестве с Intel.
Planet Today 01:31
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.
РБК вчера в 22:43
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Общество

В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют стариков и больных

Росбалт вчера в 22:40
Политика

Филиппины прекращают действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил (Visiting Forces Agreement) был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
ТАСС 01:19
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Российская газета вчера в 07:25
Армия и оружие

«Панцири» отразили атаки БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские военнослужащие с помощью ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отразили сразу две атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Политическая Экспертиза вчера в 15:48
Гаджеты

Bluetooth на Android назван опасным

В активном режиме Bluetooth из-за уязвимости злоумышленники были способны производить удаленное выполнение произвольных команд на смартфонах под управлением Android 9 Pie или Android 8 Oreo.
ToDay News Ufa вчера в 09:31
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM вчера в 18:15
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер вчера в 14:12
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Общество

Российские производители одежды ищут замену китайским компаниям

Российские производители товаров легкой промышленности приступили к поиску альтернативных партнеров в связи с эпидемией коронавируса в Китае.
Известия вчера в 18:53
Общество

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru вчера в 13:02
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:18
Космос

Решена 40-летняя загадка о таинственных космических полях

Международная группа ученых раскрыли 40-летнюю загадку о таинственных возмущениях магнитных полей в межпланетном пространстве.
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM вчера в 03:17
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Псковское агентство информации вчера в 00:33
Авто

В России в январе выросли продажи легких коммерческих автомобилей

В России в январе увеличился уровень продаж легких коммерческих автомобилей.
Goroday.ru вчера в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
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