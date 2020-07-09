Коронавирус
ВедомостиКинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля. Согласно документу, помимо кинотеатров возобновить свою работу также смогут театры и концертные залы, в которых имеется не более 3000 посадочных мест.
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Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Футбол
Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью
Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Интерфакс-Спорт 08:14
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Культура
Бисексуальной афроамериканке отдали главную роль в сериале «Бэтвумен»
Создатели киносериала «Бэтвумен» объявили о смене актрисы на роль главной героини сюжета.
Live24 07:52
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Политика
Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности
Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую безопасность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
РИА Новости вчера в 10:16
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства.
Газета.Ru 05:04
Экономика
Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Культура
В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе
RuNews24.ru 00:54
Армия и оружие
Российский ЗРК С-500 на 20 лет опережает западные технологии
Как отмечают авторы Focus, на сегодняшний день российские технологии опережают западные на 15-20 лет.
Госновости 08:22
Авто
GM снимет с производства Chevrolet Aveo в 2020 году
Модель Chevrolet Sonic, известная россиянам под именем Aveo, покинет конвейер General Motors в США в октябре 2020 года.
Автоновости дня 06:25
Футбол
Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном
Василий Уткин высказал свое мнение по поводу вирусного видео, на котором Дзюба и Азмун имитируют половой акт.
CT news 07:06
Происшествия
Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы
После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Экономика
Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%
В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии.
Коммерсантъ вчера в 05:56
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 04:18
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News вчера в 07:53
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА
Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23