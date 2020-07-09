Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля. Согласно документу, помимо кинотеатров возобновить свою работу также смогут театры и концертные залы, в которых имеется не более 3000 посадочных мест.

Футбол Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Общество В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин. 36

Политика Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием. 143

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 456

Политика Меркель призвала ЕС строить собственную политику по безопасности Страны Евросоюза нуждаются в трансатлантическом альянсе, но должны больше рассчитывать на себя, строить собственную сильную внешнюю политику и европейскую безопасность, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. 5

Общество Россия откроет международное авиасообщение в два этапа Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился открыть международное авиасообщение, оно пройдет в два это этапа, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания от 6 июля, который есть в распоряжении агенства. 157

Происшествия Опубликована информация об имуществе Фургала Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб. 2

Происшествия Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга. 16

Авто GM снимет с производства Chevrolet Aveo в 2020 году Модель Chevrolet Sonic, известная россиянам под именем Aveo, покинет конвейер General Motors в США в октябре 2020 года.

Футбол Уткин прокомментировал видео с Дзюбой и Азмуном Василий Уткин высказал свое мнение по поводу вирусного видео, на котором Дзюба и Азмун имитируют половой акт.

Происшествия Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза. 543

Общество Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Экономика Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14% В первом полугодии средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи выросла на 8%, с 270 руб. до 291 руб. Это позволило операторам компенсировать выпадающую выручку из-за самоизоляции россиян во время пандемии. 1,6K