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ВедомостиВедомостиКинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа

Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля. Согласно документу, помимо кинотеатров возобновить свою работу также смогут театры и концертные залы, в которых имеется не более 3000 посадочных мест.
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Сергей Собянин открывает школы и снимает маски

Коммерсантъ07:35

В Москве с 1 августа возобновят работу кинотеатры и театры

RT на русском05:37

Названа дата открытия концертных площадок в Москве

Газета.Ru05:43

Власти Москвы с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты

РБК05:38

Кинотеатры, театры и концертные площадки в Москве откроются 1 августа

Спорт-Экспресс05:48

Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы откроются 1 августа

Москва 2405:34

Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы откроются 1 августа

Агентство Москва05:32
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