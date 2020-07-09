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ВедомостиКинотеатры Москвы смогут начать работу 1 августа
Столичные кинотеатрам разрешат открыться 1 августа, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина от 9 июля. Согласно документу, помимо кинотеатров возобновить свою работу также смогут театры и концертные залы, в которых имеется не более 3000 посадочных мест.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04
Футбол
Футболист Иван Заборовский, переживший удар молнии, пришел в себя
Вести.Ru вчера в 13:29
Футбол
Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью
Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Интерфакс-Спорт 08:14
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации
Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Шоу-бизнес
Канье Уэст хочет стать президентом США из-за психического расстройства
Как известно, Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
Киноафиша России 09:17
Происшествия
Двух хабаровских депутатов задержали в рамках дела против Фургала
В рамках уголовного дела против Сергея Фургала правоохранительные службы задержали двух депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР.
Политическая Экспертиза 07:21
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Гаджеты
Qualcomm представила новый флагманский процессор Snapdragon 865 Plus
Snapdragon 865 Plus поддерживает экраны с частотой обновления 144 Гц, Wi-Fi 6E с новым диапазоном 6 ГГц, Bluetooth 5.2, кодеки aptX Adaptive и aptX Voice, а также быструю зарядку Quick Charge 4.0+.
Astera вчера в 16:43
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Происшествия
В Чечне лжекосметолог вкачивала женщинам вазелин вместо имплантатов
Лжекосметолог из Чечни вместо имплантов вводила женщинам вазелин. В результате пострадавшим ампутировали грудь.
Территория новостей 10:19
Политика
Путин поинтересовался у Хабирова, когда Башкирия обгонит Татарстан
Сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ Владимир Путин спросил у главы Башкирии Радия Хабирова, когда республика обгонит по показателям Татарстан.
Про Город Казань 10:16
Общество
Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок
Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 10:25
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Политика
В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
Армия и оружие
Лукашевич заявил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу
В Киеве активно готовят военный сценарий решения проблемы Донбасса, об этом свидетельствуют недавние высказывания украинских властей, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
РИА Новости 09:51
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Если в команде «Ред Булл» произойдёт перестановка гонщиков и в нее вернется Себастьян Феттель, российский автогонщик сможет потерять свое место.
CT news 07:19