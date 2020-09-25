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Газета.Ru
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

По словам Березина, кинотеатры уже готовятся к новому закрытию из-за роста заболеваемости. Они стали заключать контракты с персоналом, в которых прописаны особые условия на случай ограничений. Кроме того, владельцы кинозалов внимательнее относятся к договоренностям с арендодателями.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБКвчера в 10:56
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REGNUM

Владельцы кинотеатров России в панике: новый карантин добьет отрасль

REGNUM22:39
Росбалт

В России начали готовиться ко второй волне закрытия кинотеатров

Росбалтвчера в 11:37
Gazeta.SPb

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса

Gazeta.SPbвчера в 16:08
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Известиявчера в 13:43
Forbes

«Вторая волна добьет отрасль»: кинотеатры заявили о подготовке к новому закрытию

Forbesвчера в 12:30
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

Газета.Ruвчера в 16:52
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

РБКвчера в 10:56

В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

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Pravda.Ru09:07
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