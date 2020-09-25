Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

По словам Березина, кинотеатры уже готовятся к новому закрытию из-за роста заболеваемости. Они стали заключать контракты с персоналом, в которых прописаны особые условия на случай ограничений. Кроме того, владельцы кинозалов внимательнее относятся к договоренностям с арендодателями.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБКвчера в 10:56
Подробнее о событии
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Известиявчера в 13:43
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

Газета.Ruвчера в 16:52
Gazeta.SPb

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса

Gazeta.SPbвчера в 16:08
REGNUM

Владельцы кинотеатров России в панике: новый карантин добьет отрасль

REGNUM22:39
Forbes

«Вторая волна добьет отрасль»: кинотеатры заявили о подготовке к новому закрытию

Forbesвчера в 12:30
Росбалт

В России начали готовиться ко второй волне закрытия кинотеатров

Росбалтвчера в 11:37
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

РБКвчера в 10:56

Норвегия последовательно втягивается в конфликт НАТО с Россией

Авторы патриотического Telegram-канала «Сварщики» («Сводки Арктики») прокомментировали заявление Минобороны Норвегии о том, что страна ведёт переговоры с Соединёнными Штатами и намерена возобновить военное сотрудничество с Вашингтоном.
Rusvesna.su05:36

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
194

«Болью в сердце» о погибших в Ан-26: Патриарх Кирилл преподал Зеленскому урок милосердия

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с этой трагедией, преподав лидеру Незалежной урок истинного милосердия.
Царьград05:05

Разработчик «Новичка» Ринк назвал провокацией «дело Навального»

«Отравление» блогера Алексея Навального было провокацией для применения санкций по энергетическому проекту «Северный поток – 2». Об этом в субботу, 26 сентября, заявил разработчик боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.
Известия02:26
490

Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
1,9K