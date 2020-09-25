Газета Кемерова 9

По словам Березина, кинотеатры уже готовятся к новому закрытию из-за роста заболеваемости. Они стали заключать контракты с персоналом, в которых прописаны особые условия на случай ограничений. Кроме того, владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями.