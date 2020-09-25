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Газета.Ru
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

По словам Березина, кинотеатры уже готовятся к новому закрытию из-за роста заболеваемости. Они стали заключать контракты с персоналом, в которых прописаны особые условия на случай ограничений. Кроме того, владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБКвчера в 10:56
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REGNUM

Владельцы кинотеатров России в панике: новый карантин добьет отрасль

REGNUM22:39
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

Газета.Ruвчера в 16:52
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

РБКвчера в 10:56
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Известиявчера в 13:43
Forbes

«Вторая волна добьет отрасль»: кинотеатры заявили о подготовке к новому закрытию

Forbesвчера в 12:30
Росбалт

В России начали готовиться ко второй волне закрытия кинотеатров

Росбалтвчера в 11:37
Gazeta.SPb

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса

Gazeta.SPbвчера в 16:08

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
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Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомостивчера в 14:45
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