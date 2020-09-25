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Газета.Ru
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

По словам Березина, кинотеатры уже готовятся к новому закрытию из-за роста заболеваемости. Они стали заключать контракты с персоналом, в которых прописаны особые условия на случай ограничений. Кроме того, владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБКвчера в 10:56
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REGNUM

Владельцы кинотеатров России в панике: новый карантин добьет отрасль

REGNUM22:39
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

Газета.Ruвчера в 16:52
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Известиявчера в 13:43
Gazeta.SPb

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса

Gazeta.SPbвчера в 16:08
Forbes

«Вторая волна добьет отрасль»: кинотеатры заявили о подготовке к новому закрытию

Forbesвчера в 12:30
Росбалт

В России начали готовиться ко второй волне закрытия кинотеатров

Росбалтвчера в 11:37
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

РБКвчера в 10:56

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией
РИА Новости22:26
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Барановская примерила свадебный наряд с крыльями «феи»

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» ведущей появилась серия свежих снимков, где та предстала в необычном образе — белоснежном свадебном платье с открытыми рукавами, дополнив образ полупрозрачными крыльями как у сказочной феи, прикрепленными к спине.
WomanHit.ruвчера в 08:26
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Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъвчера в 09:16
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Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru23:32
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Роспотребнадзор в Саратове сообщил о резком росте числа пневмоний

Всплеск заболеваемости пневмонией в Саратовской области произошел за последнюю неделю, заявила глава областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова 25 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией коронавируса.
ИА Красная Веснавчера в 15:57
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Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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