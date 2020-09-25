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Газета.Ru
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

По словам Березина, кинотеатры уже готовятся к новому закрытию из-за роста заболеваемости. Они стали заключать контракты с персоналом, в которых прописаны особые условия на случай ограничений. Кроме того, владельцы кинозалов более внимательно относятся к договоренностям с арендодателями.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом, сообщил РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
РБКвчера в 10:56
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Forbes

«Вторая волна добьет отрасль»: кинотеатры заявили о подготовке к новому закрытию

Forbesвчера в 12:30
Gazeta.SPb

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за коронавируса

Gazeta.SPbвчера в 16:08
RuNews24.ru

В России готовятся к новому закрытию кинотеатров из-за COVID-19

RuNews24.ruвчера в 15:31
Известия

Эксперт оценил возможность закрытия кинотеатров из-за COVID-19

Известиявчера в 13:43
Газета.Ru

Кинотеатры предупредили о гибели отрасли в случае нового карантина

Газета.Ruвчера в 16:52
Росбалт

В России начали готовиться ко второй волне закрытия кинотеатров

Росбалтвчера в 11:37
РБК

Владельцы кинотеатров предупредили о подготовке ко второй волне закрытий

РБКвчера в 10:56

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

Проект хоккейной арены в Петербурге направлен в Главгосэкспертизу

Компания "СКА Арена", которая на концессионных условиях реконструирует обрушившийся спортивно-концертный комплекс (СКК) "Петербургский", направила в Главгосэкспертизу проект создания ледовой арены сметной стоимостью 37 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости представитель компании.
РИА Новостивчера в 06:16
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На Урале сняли на видео гигантские красные молнии

Обилие ночных гроз на Урале летом 2020 года позволило мне успешно опробовать новую методику с использованием ускоренной съёмки, благодаря чему удалось более детально взглянуть на скоротечные процессы этого едва уловимого явления, — сообщил Янковский.
News.ru23 сентября в 05:36

Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47

Концепция изменилась: анонс Radeon RX 6000 не будет «небумажным»

Комментарий главного игрового архитектора и маркетолога AMD Фрэнка Азора (Frank Azor) о том, что новую серию игровых видеокарт Radeon RX 6000 ожидает «небумажный» анонс, вчера подхватили многие профильные ресурсы.
3DNewsвчера в 14:45
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