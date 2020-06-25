Коронавирус
RT на русскомРоссийские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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с чего всё началось
Открытие кинотеатров и показ новых фильмов в России ожидается с середины июля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей.Интерфакс04:57
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Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 15:33 — REGNUM В Ленинградской области впервые за несколько лет отмечен резкий рост числа внебольничных пневмоний — на 65% по сравнению со средним многолетним уровнем и на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Известный российский актер и режиссер театра и кино Владимир Машков вступился за артиста Михаила Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
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Эксперты Autonews рассказали, как изменились цены и спрос на рынке подержанных машин, что будет дальше и стоит ли покупать автомобиль прямо сейчас.
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации.
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МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США
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Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
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Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
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