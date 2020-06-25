Открытие кинотеатров и показ новых фильмов в России ожидается с середины июля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей.

с чего всё началось

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

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