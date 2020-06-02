Общество

ВедомостиВедомостиКинотеатры в России начнут открываться в середине июля

Пик эпидемии коронавируса в России прошел и учреждения культуры начнут вскоре начнут открываться по всей стране, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
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с чего всё началось

Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля

Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.
ТАСС06:40

Подробнее о событии

В перечень системообразующих организаций включат еще 49 учреждений культуры

ТАСС07:31

В правительстве назвали дату открытия кинотеатров

РИА Новости09:49

Кинотеатры откроются в июле

Коммерсантъ08:15

Правительство объявило сроки открытия театров и кино в России

РБК06:49

Российские кинотеатры откроются в середине июля

RT на русском11:05

Кинотеатры в России откроются в июле

V1.ru06:15

В правительстве заявили о возможном открытии кинотеатров в РФ в середине июля

Интерфакс06:09
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Кинотеатры и музеи в России откроются не раньше середины июля

Муниципальный вестник Армавира07:41
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве

Интерфакс 12:00
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Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

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Российская газета 09:36
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Политика

В МИД Украины подчеркнули недопустимость диалога с ДНР и ЛНР

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REGNUM 06:11
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ЖКХ

В Москве заработал сервис с графиком отключения воды

В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
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Армия и оружие

Путин утвердил условия использования Россией ядерного оружия

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РИА Новости 10:25
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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

Российская газета 04:58
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Политика

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Lenta.ru 11:10
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
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Космос

Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО

Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
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Экономика

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Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
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Культура

Филипп Киркоров спел «песню простаты»

Народный артист РФ изобразил из себя мужской половой орган. Филипп Киркоров изобразил стоящий член и спел "песню простаты".
Piter.tv 05:18
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Наука

Ученые выяснили, готовы ли собаки спасать своего хозяина

Американские специалисты провели эмоциональный эксперимент с участием животных, чтобы выяснить их способность и желание помогать своему хозяину в трудной ситуации.
Волга-Медиа вчера в 10:07
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Экономика

СФ одобрил закон о новых мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон о предоставлении мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 04:17
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В Росгвардии объяснили смерть жителя Екатеринбурга при задержании

Газета.Ru 08:26
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
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Общество

Посетители не торопятся в торгцентры

Восстановилось лишь около половины трафика В первый день открытия в Москве торгцентров их посетило примерно на 44% покупателей меньше, чем за тот же день прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 56%.
Коммерсантъ 12:39
Общество

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

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Газета.Ru 07:54
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Происшествия

В Липецке при пожаре квартиры на 13-м этаже погибла женщина

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Авто

Уникальный грузовик с кабиной истребителя продают в Сети

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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
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Происшествия

Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле

Экспресс газета 12:57
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Экономика

За сутки трейдеры потеряли $340 млн в криптовалюте

За прошедшие сутки сумма ликвидаций лишь на трех биржах: BitMEX, OKEx и Huobi Global достигла $338 млн, по данным CoinNess.
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Автоспорт

«Формула-1» опубликовала календарь на первую часть сезона

Главная спортивная гоночная серия мира "Формула-1" официально объявила о своем скором возвращении, опубликовав календарь на первые восемь этапов до сих пор не стартовавшего сезона-2020.
Газета.Ru 12:40
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

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Экономика

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
Политика Сегодня 04:01
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Экономика

ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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