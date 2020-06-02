Общество
ВедомостиКинотеатры в России начнут открываться в середине июля
Пик эпидемии коронавируса в России прошел и учреждения культуры начнут вскоре начнут открываться по всей стране, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
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с чего всё началось
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.ТАСС06:40
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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