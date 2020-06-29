С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, назвав это хорошей новостью. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

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