Коронавирус
BFM.ruКинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Даже после заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко об открытии кинотеатров с 15 июля, последнее слово остается за главами регионов. В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца, и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
Читать в источнике
Оценить348
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Общество
Число проголосовавших по поправкам онлайн превысило 1 млн человек
В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек, явка превысила 85%.
РБК 08:19
Общество
Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.
RT на русском 08:45
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами
Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью.
РБК 06:00
Происшествия
Историк Соколов устроил истерику в суде
REGNUM 08:58
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5 922 человека
Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 5 922 человек.
ЮГ Times 04:24
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо
Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Для россиян началась сокращенная рабочая неделя
Сокращенная рабочая неделя пройдет в связи с голосованием по поправкам в Конституцию.
Астрахань.Ру 01:35
Общество
Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату
Российская газета 08:36
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Киноафиша России 03:50
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем
Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27.
REGNUM 08:48
Экономика
Wildberries построит в Юрге логистический центр за 5 миллиардов рублей
Инвестор до конца 2024 года планирует вложить в проект 5 млрд рублей и создать 5 тыс. новых рабочих мест в обмен на льготы, предоставляемым резидентам территорий опережающего развития, но без получения этого статуса.
ФедералПресс 07:46
Экономика
Национальный банк Бахрейна выдал кредит McLaren
В понедельник финансовая организация выпустила короткое заявление, подтвердив выделение кредита McLaren: «Национальный банк Бахрейна подтверждает подписание всех необходимых документов для предоставления финансирования на сумму в 150 млн. фунтов стерлингов».
F1news.ru 07:44
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Здоровье
Омскую больницу №1 закрыли на карантин из-за коронавируса у медиков
По данным издания «СуперОмск», из-за инфекции на карантин закрыли отделения гематологии, урологии, а также торакальное отделение в стационаре.
RuNews24.ru 08:21
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Общество
В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии
С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
Культура
Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении
Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Путешествия
Все аэропорты Греции с 1 июля начнут принимать рейсы из-за границы
Все аэропорты Греции начнут с 1 июля принимать рейсы из-за границы, возобновятся заходы иностранных судов в греческие порты и станут возможными проезды туристов на автомобилях через многие КПП страны.
ТАСС 07:19
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26