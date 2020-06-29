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BFM.ruBFM.ruКинотеатры в России возобновят работу 15 июля

Даже после заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко об открытии кинотеатров с 15 июля последнее слово остается за главами регионов. В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
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В правительстве РФ назвали дату возобновления работы кинотеатров

RT на русском08:57

Власти назвали дату открытия кинотеатров в России

РБК05:52

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

Интерфакс05:59

Кинотеатры в России откроются 15 июля

Вести.Ru05:35

Кинотеатры в России откроются с 15 июля

Коммерсантъ05:18

Кинотеатры в России откроются 15 июля

ТАСС05:14

Российские кинотеатры начнут работу с 15 июля

РИА Новости05:42
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Общество

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Общество

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РИА Новости 08:24
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

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Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора

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Общество

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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
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Происшествия

Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков

Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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Общество

Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года в школах

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
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Энергетика

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Экономика

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta

Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну.
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В «Яндекс.Дзене» появятся галереи и истории

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