Коронавирус
BFM.ruКинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Даже после заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко об открытии кинотеатров с 15 июля последнее слово остается за главами регионов. В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
Читать в источнике
Оценить396
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество
Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США
Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 17:59
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа об исключении России из G8
Сенатор Алексей Пушков в интервью изданию «Политэкспресс» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об исключении России из G8.
Известия 18:03
Культура
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
ФАН 17:40
Энергетика
В Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей.
ГЛАС.RU 03:48
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Здоровье
Как кофе влияет на вес человека, выяснили ученые
МедиаПоток вчера в 05:41
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Космос
Столкновение двух черных дыр впервые попало в объектив телескопа
Ученым удалось увидеть столкновение двух черных дыр. Подобное событие наблюдали впервые в истории астрономии.
Телеканал 360° вчера в 23:18
Путешествия
В России резко вырос спрос на отдых в Сочи
Резкий рост спроса на отдых в Сочи связывают с тем, что в Краснодарском крае постепенно снимают ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса.
Бизнес-газета 07:12
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Футбол
«Валенсия» уволила главного тренера Селадеса
RT на русском 15:36
Политика
Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах
Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
ТАСС 15:41
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Evo-rus.com вчера в 07:07
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма
Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК 06:44
Общество
Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек.
Российская газета 16:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова начала ремонт в новой квартире
Ольга Бузова начала ремонт в квартире, которую она купила еще в прошлом году.
ИА InterMedia 11:31
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор 05:30
Здоровье
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
Несмотря на лето, гражданам расслабляться не стоит.
Взгляд-инфо 05:39