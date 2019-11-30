Истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.

Энергетика Азербайджан готов заполнить трубопроводы в Европу своим газом Азербайджан стремительно наращивает добычу природного газа, что указывает на его готовность заполнить "голубым топливом" трубопроводы Южного газового коридора в направлении Европы.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Происшествия В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.

Политика В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.

Общество Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах Как планируется улучшать образ Москвы Исходя из технического задания конкурса, главным способом улучшения позиций Москвы в мировых рейтингах станет взаимодействие с авторами, которые их составляют.

Политика Медведчук обвинил главу МИД Украины в госизмене Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук отчитал главу МИД Украины Вадима Пристайко.

Общество В Крыму объявлено штормовое предупреждение На территории Крыма, 1 декабря, пройдут обильные дожди, переходящие в снег. Местами осадки будут очень сильными.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.

Авто Гиперкар Mercedes-AMG One выпустят в 2021 году Рассказал Майкл Кнеллер и о том, когда машина появится в продаже. Её дебют ожидается в начале 2021 года.

Футбол Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.

Футбол Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Хоккей Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурдом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наука Космические путешествия сделают кишечник «негерметичным» Как отметили ученые, их исследование поможет гораздо лучше подготовиться к путешествиям в космическое пространство.