Армия и оружие
BFM.ru«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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с чего всё началось
Истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.ТАСС05:58
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