Армия и оружие

BFM.ruBFM.ru«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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Источники: испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» впервые проведены в Арктике

Истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.
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Источники: испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» впервые проведены в Арктике

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Российская газета06:33

ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике

РБК07:42
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