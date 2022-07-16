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Киодо: правительство Японии настроено на сохранение своей доли в проекте «Сахалин-2»

По данным агентства, сейчас идет согласование с японскими компаниями-участниками проекта — Mitsui и Mitsubishi.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" вместо компании "Сахалин энерджи" станет создаваемое Россией ООО.
ТАСС
Японским компаниям Mitsui и Mitsubishi принадлежат по 12,5 и 10 процентов акций нефтегазового проекта "Сахалин-2".
Российская газета
3 июля президент компании Mitsui Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.
Известия

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Японские власти просят Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в «Сахалине-2»
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Газета.Ru21:39
СМИ: власти Японии согласовывают сохранение доли в «Сахалине-2» с Mitsui и Mitsubishi
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Глава Минпромторга Японии Хагиуда: Mitsui и Mitsubishi сохранят долю в «Сахалине-2»
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