Представитель интернет-компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов, Shopify Расс Машмейер (Russ Maschmeyer) продемонстрировал, как с помощью технологии Apple можно «сбросить» комнату к «заводским настройкам».
Правительство Украины потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефтью, пригрозив, что запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст против них иски в Международный уголовный суд (МУС).