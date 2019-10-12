Спорт
РИА НовостиКипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров. Олимпийский чемпион-2016 Кипчоге в субботу в Вене преодолел дистанцию за 1 час 59 минут 40,2 секунды.
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«Я ненавижу бегать!»: как орловец преодолел себя и 42-километровый Берлинский марафон
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