Футбол

Газета.RuГазета.RuКипр — Россия 0:2 (2-й тайм)

Кипр — Россия
0 – 2
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России. Футболист нарушил правила на 27-й минуте на защитнике Сергее Петрове. Российский игрок на 38-й минуте был вынужден покинуть поле.
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