Футбол
ПрофильАртем Дзюба забил третий гол сборной России в ворота Кипра
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
В матче футбольных сборных Кипра и России счет стал 0:3. Третий гол в ворота киприотов на 79-й минуте забил Артем Дзюба. Форвард «Зенита» головой вколотил мяч в ворота хозяев поля. Для Дзюбы это 9-й гол в отборочном цикле Евро-2020.
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L’Equipe — о победе сборной России над Кипром: «Неудержимый Черышев»
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Дзюба забил 24-й мяч за сборную и довёл счёт в матче с Кипром до разгромного
Чемпионат13 октября в 13:43
Черышев вывел сборную России вперёд в матче с Кипром, гол может вывести россиян на Евро-2020. ВИДЕО
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