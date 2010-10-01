В матче футбольных сборных Кипра и России счет стал 0:3. Третий гол в ворота киприотов на 79-й минуте забил Артем Дзюба. Форвард «Зенита» головой вколотил мяч в ворота хозяев поля. Для Дзюбы это 9-й гол в отборочном цикле Евро-2020.

Артем Дзюба забил третий гол сборной России в ворота Кипра

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