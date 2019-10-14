Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

Политика «Актуальные комментарии» открывают рубрику «Путинизм» Эндрю Вуд в The American Interest делает акцент на централизации: «„Путинизм“ — это удобный термин для описания того, как управляется Россия, но это результат персонализированного процесса, направленного на укрепление единства российского государства и обязательства его граждан подчиняться его требованиям, а не конструкции, подробно определенной с самого начала».

Транспорт Новый терминал Хабаровского аэропорта принял первый рейс Рейс из Москвы открыл новую веху в жизни аэропорта: в будущем все рейсы будут поэтапно переведены на новый терминал.

Футбол «Торпедо» не определилось с участием в РПЛ Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.

Политика Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.

Общество Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина» Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Космос Телескоп «Хаббл» обвинили в напряженности Хаббла Астрофизики провели систематический анализ различных способов определения темпа расширения Вселенной и пришли к выводу, что все методы, кроме откалиброванных по цефеидам сверхновых, полученных с помощью телескопа «Хаббл», дают в целом согласующийся результат.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.