Футбол

TV BRICSTV BRICSСборная России обыграла Кипр и получила путевку на Евро-2020

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Эта победа стала седьмой подряд в отборе к Евро-2020.
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