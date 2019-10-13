Сборная России по футболу разгромила команду Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Эта победа стала седьмой подряд в отборе к Евро-2020.

Сборная России обыграла Кипр и получила путевку на Евро-2020

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