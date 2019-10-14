Футбол

РидусРидусКипр — Россия 0:5

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Читать в источнике
Комментировать304

Подробнее о событии

Эта сборная России — лучшая в истории?

Спорт-Экспресс07:15

Андрей Канчельскис: Мы обязаны обыгрывать сборные, которые составлены из почтальонов и официантов

Советский спорт05:56

Как сборная России уничтожила Кипр и отобралась на Евро-2020. ВИДЕО всех голов

Sport.ruвчера в 14:58

Россия вышла на Евро, Медведев взял «Мастерс», Косторная выиграла Finlandia Trophy и огорчила Туктамышеву и другие новости утра

Sports.ru00:05

Футболисты сборной России вышли на ЕВРО-2020 и узнали о задаче на турнир

РИА Новости01:15

Россия уничтожила Кипр (23 - 3 по ударам) и поставила новый рекорд! Матч, который вывел команду Черчесова на Евро-2020. Видео

Матч ТВвчера в 11:22

Дзюба: с удовольствием обменялся футболками с вратарём Кипра. Моё ему уважение!

Чемпионатвчера в 16:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Политика

Трамп раскрыл детали новых санкций против Турции

США введут санкции в отношении действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за «дестабилизирующие» действия Анкары на северо-востоке Сирии, заявил американский президент Дональд Трамп.
РБК 16:07
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Футбол

Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Российская газета 17:00
Армия и оружие

США планирует настроить страны НАТО против Турции

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
Футбол

Неймар пропустит около месяца из-за травмы

В сезоне-2019/20 Неймар провел за «ПСЖ» 5 матчей, забив при этом 4 гола. Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.
Sport24.ru 12:11
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей

Красная весна 12 октября в 06:03
Технологии

Разоблачен инструмент кибершпионажа за россиянами

Международная антивирусная компания ESET исследовала платформу Attor, которая как минимум с 2013 года шпионила за россиянами и жителями Восточной Европы.
Lenta.ru 05:02
Футбол

Петров получил травму в матче с Кипром

Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:57
Происшествия

Киллер рассказал об убийстве Михаила Круга

РИА Новости 14:57
Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.
Газета.Ru 14:42
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Политика

Суд в Испании выдал ордера на арест Пучдемона

Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 08:42
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

РБК 14:39
Киберспорт

HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League

HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Cyber.sports.ru 12:44
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости 05:53
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском 10:28
Футбол

Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Спорт-Экспресс 13:26
Футбол

Тедеско назначен главным тренером московского «Спартака»

Немецкий специалист Доменико Тедеско назначен главным тренером московского "Спартака", об этом объявили на пресс-конференции футбольного клуба.
РИА Новости 11:10
Кино

Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»

Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 10:42
Общество

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых

Коммерсантъ вчера в 12:01
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Авто

В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Музыка

«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато

Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру 12 октября в 18:21
Гаджеты

Выпущен ноутбук с необычной клавиатурой совершенно нового типа

Американская компания Razer, производитель разного рода игровых устройств, выпустила ноутбук Razer Blade 15 Advanced, в котором применяется клавиатура совершенно нового типа.
Dgl.ru 16:08
Футбол

«Санкт-Паули» отстранил турецкого игрока, поддержавшего войну в Сирии

Полузащитник «Санкт-Паули» Дженк Шахин отстранен от тренировок по решению руководства.
Спорт день за днем 12:45
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Космос

Вспышки в центре системы черной дыры представлены в новом видео

Международная команда астрономов при помощи современных камер создала видео с высокой частотой кадров, на котором представлена система растущей черной дыры с беспрецедентным уровнем подробностей.
AstroNews.ru вчера в 05:47
Кино

Disney представила трехчасовой трейлер контента своего стрим-сервиса

Кинокомпания Walt Disney опубликовала в YouTube трехчасовой трейлер, в котором представлен контент стрим-сервиса Disney+.
Культуромания 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное