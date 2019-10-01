На 23-й минуте матча Денис Черышев сделал передачу на Оздоева, не рискнув бить по воротам с острого угла, Оздоев отправил мяч в ворота. Первый гол в этой встреча забил сам Черышев на 9-й минуте игры.

Оздоев забил второй мяч в ворота сборной Кипра

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