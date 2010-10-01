Футбол
Спорт-ЭкспрессКипр — Россия: Черышев забил пятый гол
|9′
Денис Черышев
|22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
|28′
Панайотис Захариу
Маргаса
|36′
|38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
|41′
|45′+1′
Вячеслав Караваев
|61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
|78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
|79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
|80′
|89′
Александр Головин
|90′+2′
Денис Черышев
Кипр
Расстановка 3‑5‑2
12
Пардо
8
Кирьяку
4
Меркис
19
Лайфис
13
Кусулос
6
Иоанну
18
Артиматас
15
Папулис
3
Иоанну
17
Маргаса
20
Кости
1
Гилерме
15
Караваев
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
17
Головин
8
Кузяев
7
Оздоев
2
Бакаев
22
Дзюба
6
Черышев
2 ×
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Нападающий сборной России Денис Черышев забил пятый гол в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
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Денис Черышев: «Поможем Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного турнира»
Sportbox.RU13 октября в 14:48
L’Equipe — о победе сборной России над Кипром: «Неудержимый Черышев»
Спорт-Экспресс13 октября в 15:59
Черышев: игроки сборной России помогут Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора к ЧЕ-2020
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